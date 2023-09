Migranten kommen am 16.9. mit einem Boot im Hafen der italienischen Insel Lampedusa an. (AP / dpa / LaPresse / Cecilia Fabiano)

Äußerungen von Bundesinnenministerin Faeser zur solidarischen Verpflichtung Deutschlands waren zunächst anders interpretiert worden. Auf der italienischen Insel Lampedusa waren in dieser Woche Tausende Flüchtlinge eingetroffen. Auch heute kamen wieder mehr als 600 Migranten in 13 Booten an. Das Aufnahmelager ist überfüllt, die Zahl der Flüchtlinge übersteigt die Zahl der Einwohner der Insel.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni verlangt Hilfen von der Europäischen Union, um Migranten an der Überquerung des Mittelmeers zu hindern. Sie forderte unter anderem eine Seeblockade Nordafrikas.

Die Kommissionspräsidentin nahm die Einladung an. Noch heute will von der Leyen nach Rom reisen und Meloni treffen. Morgen wollen Meloni und von der Leyendann zusammen Lampedusa besuchen, sagte ein Sprecher der EU-Kommissionspräsidentin.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.