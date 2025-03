Szene aus dem Spiel Deutschland gegen Österreich (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann in Hannover mit 31:26 (16:14) und revanchierte sich für das ernüchternde Remis am Donnerstag in Wien. Vor mehr als 10.000 Zuschauern war Marko Grgic mit sieben Toren bester deutscher Werfer.

Zum Abschluss der EM-Qualifikation trifft die deutsche Auswahl im Mai auf die Schweiz und die Türkei. Die Europameisterschaft findet vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Norwegen und Schweden statt.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.