Fußball-EM

Deutschland reicht Unentschieden gegen Schweiz für Gruppensieg

Bei der Fußball-Europameisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf die Schweiz. Es ist ihr letztes Gruppenspiel; die Partie in Frankfurt am Main beginnt um 21 Uhr. Für den Sieg in der Gruppe A würde der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits ein Unentschieden reichen.