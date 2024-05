Kampagne "Twin it"

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (picture alliance / dpa / Hannes Albert)

Die Grünen-Politikerin wählte zwei im Novemberpogrom 1938 zerstörte und 2021 virtuell rekonstruierte Synagogen aus: die Große Synagoge Erfurt und die alte Synagoge am Michelsberg in Wiesbaden. Damit seien die hohe technische Qualität und die europäische Exzellenz der zwei 3D-digitalisierten Objekte gewürdigt worden, teilte die Stadt Erfurt mit.

Die beiden Synagogen wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im maurischen Stil errichtet und repräsentierten bis zur Zerstörung durch die Nazis das neue Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinschaft, die sich aus jahrhundertelanger Diskriminierung befreit hatte.

Am 14. Mai werden die nationalen Beiträge für "Twin it!" in einer Veranstaltung im Rahmen des belgischen EU-Ratsvorsitzes in Brüssel an die Öffentlichkeit übergeben. Sie werden dauerhaft im Kulturportal Europeana und in der Online-Sammlung der Deutschen Digitalen Bibliothek präsentiert.

