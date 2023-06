Das Weltwirtschaftsforum untersucht seit 2006 jährlich, wie es um die Gleichstellung der Geschlechter steht. (ZB/Jens Kalaene)

Das geht aus dem Index des Weltwirtschaftsforums hervor. Demnach liegt die Bundesrepublik inzwischen auf Platz sechs von 146 Ländern, das ist eine Verbesserung um vier Plätze. Dazu trugen die ausgewogene Geschlechterverteilung in der Bundesregierung und der leicht angestiegene Frauenanteil unter parlamentarischen Abgeordneten bei. Bei den Löhnen verschlimmerte sich die Benachteiligung von Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen aber weiter. Das gendergerechteste Land ist erneut Island, gefolgt von Norwegen, Finnland, Neuseeland und Schweden.

Global gesehen verringerte sich der Abstand zwischen den Geschlechtern im vergangenen Jahr nur minimal. Sollte sich die Welt weiterhin so langsam in Richtung Gleichstellung bewegen, werde sich die Lücke zwischen Frauen und Männern erst in 131 Jahren schließen, so das Weltwirtschaftsforum.

