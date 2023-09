Humanitäre Hilfe

Genf ist Sitz zahlreicher Hilfsorganisationen. (picture-alliance/ dpa / Fredrik von Erichsen)

Die finanzielle Unterstützung habe die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, Baumann, bei einem Besuch in Genf angekündigt, teilte die deutsche Botschaft in der Schweiz mit. Die Hilfen gehen demnach an die Weltgesundheitsorganisation, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das UNO-Büro für Menschenrechte und die Internationale Organisation für Migration, die alle ihren Sitz in Genf haben.

Zugute kommen soll das Geld unter anderem Menschen in akuten Gesundheitskrisen und Konfliktsituationen, der besseren Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen sowie Projekten in Afrika.

