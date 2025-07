Zerstörter Gazastreifen

Zerstörungen im Gazastreifen - Deutschland will beim Wiederaufbau einen Beitrag leisten (AP / Leo Correa)

Deutschland werde dazu einen Beitrag leisten, sagte die SPD-Politikerin während eines Besuchs in Ägypten. Ihr Ministerium könne etwa helfen, die Wasser- und Energieversorgung in dem Küstengebiet zu verbessern - oder auch vorübergehenden Wohnraum zu schaffen, sobald es die Lage zulasse. Voraussetzung seien aber eine sichere humanitäre Lage und ein dauerhafter Waffenstillstand.

Derweil kündigte die israelische Armee eine Ausweitung ihrer Offensive im Zentrum des Gazastreifens an. Dabei gehe es um ein Gebiet um die Stadt Deir al-Balah, wo man bisher nicht im Einsatz gewesen sei. Militärsprecher Adraee rief in dem Gebiet lebende Palästinenser über den Onlinedienst X auf, sich an der Mittelmeerküste im weiter südlich gelegenen Al-Mawasi in Sicherheit zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.