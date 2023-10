Treffen in Brüssel

35.000 Soldatinnen und Soldaten sollen in Zukunft für die NATO bereitstehen. (Archivbild) (picture alliance / Caro / Bastian)

Dies gab Bundesverteidigungsminister Pistorius am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel bekannt. Der SPD-Politiker sagte, neben den tausenden Soldaten in teils höchster Bereitschaft gehe es auch um bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vieles andere mehr. Die Kontingente sollten ab 2025 jederzeit vom Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa angefordert werden können.

Das neue Streitkräftemodell des Verteidigungsbündnisses sieht vor, künftig insgesamt 300.000 Soldatinnen und Soldaten für mögliche Nato-Einsätze in hoher Bereitschaft zu halten. Hintergrund ist die gewachsene Bedrohung durch Russland. Bislang steht für schnelle Kriseneinsätze vor allem die Eingreiftruppe NRF bereit, für die die Mitgliedstaaten derzeit rund 40.000 Kräfte bereitstellen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.