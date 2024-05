Die Gasspeicherumlage soll ab dem nächsten Jahr für die Nachbarländer Deutschlands entfallen. (picture alliance/dpa/Mohssen Assanimoghaddam)

Die Abgabe werde an den Grenzen ab dem kommenden Jahr entfallen, teilte Wirtschaftsstaatssekretär Giegold in Brüssel mit. Die Umlage gilt in Deutschland seit Herbst 2022. Sie traf aber auch Import-Firmen in anderen Ländern, die Gas über deutsche Pipelines beziehen. Österreich und Tschechien hatten der Bundesregierung deshalb vorgeworfen, den Gas-Transport aus Häfen etwa in den Niederlanden als Alternative zu Lieferungen aus Russland zu behindern. Sie sprachen von Wettbewerbsverzerrung. Daraufhin übte die EU-Kommission Druck auf Deutschland aus.

Im Inland bleibt die Gasspeicherumlage auch weiterhin erhalten - und könnte für deutsche Verbraucher nun weiter steigen. Giegold erklärte, die Mehrkosten durch die Abschaffung an den Grenzen müssten innerhalb Deutschlands verteilt werden.

