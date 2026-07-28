Charterflug

Nach Angaben von Bundesinnenminister Dobrindt handelt es sich um 31 Personen - überwiegend schwerste und schwere Straftäter, die mit Tötungsdelikten, Vergewaltigungen und anderen Gewalttaten auffällig waren.
Grundlage ist eine direkte Vereinbarung mit den in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban, die der Bundesregierung regelmäßige Abschiebungen nach Afghanistan ohne Vermittlerstaaten ermöglicht.
Nach Einschätzung der UNO-Migrationsbehörde ist es für afghanische Männer gefahrlos möglich, in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich deutlich verbessert, das sei schlicht eine objektive Tatsache, sagte IOM-Landeschefin Park dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frauen rate sie dagegen ausdrücklich von einer Rückkehr ab.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.