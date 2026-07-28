Asylpolitik

Deutschland schiebt erneut nach Afghanistan ab - Kritik von Pro Asyl

Nach der erneuten Abschiebung von Afghanen per Charterflug in ihr Heimatland hat Bundesinnenminister Dobrindt seinen Kurs gegen Kritik verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, er habe in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er gemäß dem Koalitionsvertrag zwar mit den Abschiebungen von Straftätern beginnen werde, ausreisepflichtige Personen kämen aber auch in Frage.