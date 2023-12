Fußball-Nations-League

Die deutschen Spielerinnen freuen sich über ihren Sieg. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch gewann am Abend in Rostock im Nations-League-Spiel gegen Dänemark mit 3:0. Die Tore im ausverkauften Ostseestadion vor mehr als 19.000 Zuschauern erzielten Kapitänin Alexandra Popp (14. Minute), Marina Hegering (26.) und Klara Bühl (90.+3).

Durch den Sieg übernimmt die DFB-Auswahl nun die Tabellenführung in ihrer Gruppe. Dänemark liegt mit ebenfalls 12 Punkten dahinter. Damit hat das deutsche Team beim Vorrundenabschluss am kommenden Dienstag in Wales den für das Olympia-Ticket zwingend notwendigen Gruppensieg weiter in der eigenen Hand.

