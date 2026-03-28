Testspiel vor Fußball-WM
Deutschland schlägt die Schweiz 4:3

Die Fußball-Nationalmannschaft hat das erste Testspiel des Jahres gegen die Schweiz gewonnen. Mann des Spiels war Florian Wirtz, der zwei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete.

    Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich und der Schweizer Miro Muheim kämpfen um den Ball.
    Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich und der Schweizer Miro Muheim (picture alliance / GES / Markus Gilliar / Markus Gilliar)
    Vor 34.316 Zuschauern im St. Jakob-Park in Basel nutzten Dan Ndoye (17. Minute) und Breel Embolo (41.) Abwehrfehler der DFB-Elf in der ersten Halbzeit zu Schweizer Toren. Jonathan Tah (26.) und Serge Gnabry (45.+2) glichen jeweils nach Vorarbeit von Wirtz aus. 
    Der Spieler von Liverpool traf in der 62. und 86. Minute und sorgte für den ersten deutschen Sieg gegen die Schweiz seit 18 Jahren. Joel Monteiro hatte für die Schweiz zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). 
    Am Montag trifft das Team in Stuttgart in einem weiteren Testspiel auf Ghana.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.