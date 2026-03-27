Testspiel vor Fußball-WM

Vor 34.316 Zuschauern im St. Jakob-Park in Basel nutzten Dan Ndoye (17. Minute) und Breel Embolo (41.) Abwehrfehler der DFB-Elf in der ersten Halbzeit zu Schweizer Toren. Jonathan Tah (26.) und Serge Gnabry (45.+2) glichen jeweils nach Vorarbeit von Wirtz aus.
Der Spieler von Liverpool traf in der 62. und 86. Minute und sorgte für den ersten deutschen Sieg gegen die Schweiz seit 18 Jahren. Joel Monteiro hatte für die Schweiz zwischenzeitlich ausgeglichen (78.).
Am Montag trifft das Team in Stuttgart in einem weiteren Testspiel auf Ghana.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.