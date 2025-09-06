Basketball-EM
Deutschland schlägt Portugal und steht im Viertelfinale

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Im lettischen Riga gewann die DBB-Auswahl das Achtelfinale gegen Portugal mit 85:58.

    Basketballer Dennis Schröder dribbelt mit dem Ball und wird von einem Gegenspieler verfolgt.
    Der Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder traf im EM-Achtelfinale auf Außenseiter Portugal. (picture alliance / nordphoto GmbH / Trienitz)
    Der Weltmeister tat sich gegen den Außenseiter lange schwer. Insbesondere von der Drei-Punkt-Linie konnte Deutschland nicht an die Leistung aus der Gruppenphase anknüpfen. Zur Pause führte Portugal mit 32:31.
    Die Mannschaft von Bundestrainer Alex Mumbru, der nach überstandener Krankheit erstmals im Turnier an der Seitenlinie stand, steigerte sich anschließend deutlich und entschied das letzte Viertel mit 33:7 für sich. Beste Werfer waren die NBA-Spieler Dennis Schröder und Franz Wagner mit jeweils 16 Punkten.
    Im Viertelfinale trifft Deutschland am kommenden Mittwoch entweder auf Italien oder Slowenien.
    Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.