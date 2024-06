UEFA-Fußball-Europameisterschaft

Die deutschen Nationalspieler freuen sich über ihren gelungenen Start in die Heim-Europameisterschaft. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Die Tore schossen Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niklas Füllkrug und Emre Can. Antonio Rüdiger erzielte ein Eigentor, das für Schottland gewertet wurde. In ihrem nächsten Spiel trifft die DFB-Mannschaft am Mittwoch in Stuttgart auf Ungarn.

Schon Stunden vor dem Anpfiff mussten die Fanzone im Olympiapark und der Marienplatz wegen Überfüllung geschlossen werden. In Berlin wurden Teile einer Fanzone kurzzeitig wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt. Die Polizei gab kurz darauf Entwarnung.

Das Turnier findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt, die Terrorgefahr wird als hoch eingestuft. Die EM wird in zehn deutschen Städten ausgetragen. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.