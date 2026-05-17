In einer Vergleichsstudie zum Wohlbefinden von Kindern schneidet Deutschland laut UNICEF nicht besonders gut ab. (IMAGO / osnapix / IMAGO / osnapix / Hirnschal)

Damit bleibe die Bundesrepublik weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, teilte das UNO-Kinderhilfswerk in Köln mit. Alarmierend sei vor allem das Abschneiden im Bereich Bildung: Nur 60 Prozent der 15-Jährigen erreichten die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Zudem sei der Abstand zwischen Jugendlichen aus wirtschaftlich benachteiligten und wohlhabenden Familien besonders groß. Unter den Jugendlichen aus benachteiligten Familien erlangten nur 46 Prozent grundlegende Kompetenzen. In privilegierten Familien seien es 90 Prozent.

Die Studie des UNICEF-Forschungsinstituts wird seit dem Jahr 2000 regelmäßig erstellt und vergleicht die Situation von Kindern in den wohlhabenden Ländern der Welt. In diesem Jahr belegen die Niederlande, Dänemark und Frankreich die ersten drei Plätze.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.