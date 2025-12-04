AOK-Analyse

Männliches Anatomiemodell eines Läufers mit Gehirn, Herz, Niere und Blase (imago stock&people / Peter Crowther)

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des AOK-Bundesverbandes in Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Unter 18 untersuchten Staaten in Nord- und Zentraleuropa belegt die Bundesrepublik demnach den vorletzten Platz.

Vorreiter bei der Prävention chronischer Krankheiten sind Großbritannien, Finnland und Irland, gefolgt von Norwegen und Frankreich. In diesen Ländern würden besonders viele von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Lebensweise umgesetztm hießt es in der Stusdie weiter.

Anstoß für die Analyse war die in Deutschland mittlerweile unterdurchschnittliche Lebenserwartung sowie die steigende Zahl an Krebs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

