Internationale Erhebung

Dazu untersuchte die Denkfabrik "Economist Impact" insgesamt 60 Länder und stufte Deutschland nach Australien und Großbritannien auf Platz drei ein. Dahinter folgen Frankreich, Kanada, Schweden und Italien. Grundlage der Bewertung waren den Angaben zufolge 23 Indikatoren wie etwa Gesetze, Richtlinien, Programme und Angebote, die Behörden anbieten, um Kinder zu schützen und im Fall von erlebter Gewalt aufzufangen. Nachholbedarf sehen die Autoren hingegen in der Kategorie "Vorbeugung", in der Deutschland lediglich Platz 20 zugesprochen wurde.
Sehr gut bewertet hingegen wurden etwa Angebote wie Rechtsbeistand, Zugang zu kostenloser Unterstützung und Wege zur Entschädigung.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.