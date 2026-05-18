Internationale Erhebung
Deutschland schneidet bei Schutz vor Kindes-Missbrauch positiv ab

Beim Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und der Betreuung von Opfern hat Deutschland in einem internationalen Vergleich eine positive Bewertung erhalten.

    Zu sehen ist schemenhaft ein Kind, das durch eine Tür kommend einen dunklen Raum betritt., der eine bedrohliche Atmosphäre ausstrahlt.
    Symbolfoto zum Thema sexuelle Gewalt gegen Minderjährige (Nicolas Armer/dpa)
    Dazu untersuchte die Denkfabrik "Economist Impact" insgesamt 60 Länder und stufte Deutschland nach Australien und Großbritannien auf Platz drei ein. Dahinter folgen Frankreich, Kanada, Schweden und Italien. Grundlage der Bewertung waren den Angaben zufolge 23 Indikatoren wie etwa Gesetze, Richtlinien, Programme und Angebote, die Behörden anbieten, um Kinder zu schützen und im Fall von erlebter Gewalt aufzufangen. Nachholbedarf sehen die Autoren hingegen in der Kategorie "Vorbeugung", in der Deutschland lediglich Platz 20 zugesprochen wurde.
    Sehr gut bewertet hingegen wurden etwa Angebote wie Rechtsbeistand, Zugang zu kostenloser Unterstützung und Wege zur Entschädigung.
    Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.