OECD-Studie

2022 erreichte die Erwerbstätigenquote von Migranten in Deutschland ein Rekordhoch von 70 Prozent und war damit deutlich höher als in den meisten anderen EU-Vergleichsländern, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mitteilte. Insbesondere die umfassende Sprachförderung scheine sich positiv auszuwirken. Die Sprachkenntnisse Eingewanderter hätten sich in Deutschland stärker verbessert als in den meisten anderen EU-Ländern.

Herausforderungen gebe es vor allem bei Migranten, die höchstens eine Grundschulausbildung hätten. Von dieser Gruppe sei nur die Hälfte der Personen erwerbstätig. Handlungsbedarf gebe es auch bei eingewanderten Frauen mit kleinen Kindern, zuletzt oft aus der Ukraine.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, sagte, die Integration in Deutschland funktioniere besser als ihr Ruf. Trotzdem bleibe viel zu tun. Das deutsche Bildungssystem sei noch nicht auf die Einwanderungsgesellschaft ausgerichtet, die Deutschland längst sei.

