Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) und Frankreichs Außenminister Barrot (rechts) haben gemeinsam Syrien besucht und Bedingungen für eine europäische Unterstützung genannt. (IMAGO / ABACAPRESS / Abd Rabbo Ammar / ABACA)

Entsprechend hatte sich Außenministerin Baerbock bereits während ihres Besuchs in Damaskus geäußert. Die deutschen Vorschläge sollen dem Bericht zufolge bei einem Treffen der EU-Außenminister am 27. Januar in Brüssel beraten werden.

Treffen mehrerer Außenminister in Rom

Bereits morgen trifft sich Baerbock in Rom mit den Außenministern Italiens, Frankreichs und Großbritanniens, um über die Lage in Syrien zu beraten. Der italienische Amtsinhaber Tajani werde die Gespräche leiten, wie sein Ministerium mitteilte. Ziel des Treffens ist demnach eine "Bestandsaufnahme einen Monat nach dem Fall des Assad-Regimes".

Auch US-Außenminister Blinken soll den Angaben zufolge an den Gesprächen teilnehmen. Die USA kündigten zuletzt an, vorübergehend die Sanktionen zu lockern, um humanitäre Hilfe zu erleichtern. Die weitreichenden Strafmaßnahmen gegen Syrien bleiben jedoch bestehen. Auch andere Länder halten bislang an Sanktionen fest.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.