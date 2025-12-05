Bundesverfassungsgericht

Die Karlsruher Richter betonten die besondere Dringlichkeit des Falls. Die Familie hatte mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sie wartet demnach seit über zwei Jahren in Pakistan auf die Einreise nach Deutschland.
Die Bundesregierung hatte 2021 Programme gestartet, um besonders gefährdeten Menschen aus Afghanistan eine dauerhafte Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen. Nach dem Regierungswechsel hatte die neue Bundesregierung die Aufnahmeprogramme jedoch vorerst gestoppt. Insgesamt hoffen derzeit noch rund 1.900 Menschen aus Afghanistan mit einer Aufnahmezusage auf ihre Ausreise nach Deutschland.
