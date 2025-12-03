Raketenwehr Arrow 3

Pistorius: Arrow-System stärkt europäischen Pfeiler der Nato (Sebastian Gollnow /dpa)

Verteidigungsminister Pistorius sagte der Deutschen Presse-Agentur, damit werde erstmals die Möglichkeit zur Frühwarnung und zum Schutz der Bevölkerung sowie der Infrastruktur vor weitreichenden ballistischen Raketen erlangt.

Der europäische Pfeiler der NATO werde gestärkt; Deutschland übernehme Verantwortung, erklärte der SPD-Politiker. - Der Aufbau des in Israel beschafften Systems erfolgt als Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Es soll feindliche Raketen in einer Höhe bis über 100 Kilometern zerstören können - eine Fähigkeit, die es in der Bundeswehr bisher nicht gibt. Der Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf ist dabei der erste von drei geplanten Arrow-Standorten.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.