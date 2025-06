Bundestrainer Nagelsmann. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Gegner in München ist Portugal. Zum ersten Mal seit acht Jahren steht Deutschland wieder in einem Halbfinale. Das Spiel hat darüber hinaus auch Auswirkungen auf die WM im nächsten Jahr. Mit Blick auf die FIFA-Weltrangliste drohen der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Fall einer Niederlage bereits in der Gruppenphase schwere Gegner.

