Basketball-EM

Die Türkei gewann ihr Halbfinale in Riga mit 94:68 gegen Griechenland.
Die Türken stehen damit erstmals seit 24 Jahren wieder im Endspiel einer Europameisterschaft. Überragender Spieler der Türkei war Ercan Osmani mit 28 Punkten. Zuvor hatte die von Alex Mumbru trainierte deutsche Mannschaft Finnland mit 98:86 besiegt. Sie sorgte vor mehr als 10.000 Zuschauern ebenfalls in Riga für den ersten deutschen EM-Finaleinzug seit 2005. Auch das Endspiel findet am Sonntagabend in der lettischen Hauptstadt statt.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.