Frauen-Handball-WM
Deutschland spielt im Viertelfinale gegen Brasilien

Bei der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft trifft Deutschland im Viertelfinale auf Brasilien. Das Spiel findet am Dienstag in Dortmund statt.

    Norwegen und Brasilien im Hauptrundenspiel der Handball WM; Spielerinnen beider Teams kämpfen um den Ball.
    Norwegen und Brasilien im Hauptrundenspiel der Handball WM (IMAGO / NTB / IMAGO / Beate Oma Dahle)
    Panamerikameister Brasilien unterlag am Sonntag Abend Olympiasieger Norwegen mit 14:33 und beendete die Hauptrundengruppe IV auf dem zweiten Platz.
    Das deutsche Team hatte seine Hauptrundengruppe bereits am Samstag mit dem Sieg gegen Spanien (29:25) abgeschlossen.
    Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.