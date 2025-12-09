Handball-WM der Frauen

Nicht zu bremsen: Viola Leuchter im Viertelfinale der Handball-WM gegen Brasilien (Federico Gambarini / dpa )

In der Runde der besten Acht schlugen die Spielerinnen von Bundestrainer Gaugisch das Team aus Brasilien mit 30 zu 23. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften waren die Deutschen jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.

Vor 10.500 Zuschauern in Dortmund wurde Kapitänin Antje Döll mit sechs Treffern beste DHB-Werferin, Viola Leuchter war mit ihren 80 km/h schnellen Würfen aus dem Rückraum erfolgreich und Torhüterin Katharina Filter sicherte mit über zehn Paraden den Sieg. Der Einzug in die Vorschlussrunde ist der größte Erfolg im deutschen Frauenhandball seit WM-Bronze vor 18 Jahren.

Es war das letzte Heimspiel dieser WM. Das Halbfinale am Freitag gegen Dänemark oder Frankreich sowie das Endspiel am Sonntag werden bei Co-Gastgeber Niederlande in Rotterdam ausgetragen.

