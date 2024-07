Die Instandsetzung der Kinderklinik in Kiew wird auch mit deutschen Geldern finanziert. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Ministerin Schulze sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, die Zerstörung zeige, wie rücksichtslos und menschenverachtend Russland den Angriffskrieg führe. Kinder litten unter diesem Krieg am meisten. Die deutschen Gelder werden zusammen mit Mitteln anderer Geber verwendet, um Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Fassaden, in Behandlungsräumen und bei der Versorgung mit Strom und Wasser zu finanzieren.

Das russische Militär hatte vor gut einer Woche massive Luftangriffe auf die Ukraine und insbesondere die Hauptstadt Kiew geflogen. Nach ukrainischen Angaben wurde dabei auch die Klinik getroffen. Russland bestritt, das Krankenhaus beschossen zu haben.

