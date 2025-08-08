Nahost

Deutschland stoppt Rüstungslieferungen an Israel, die im Gazastreifen eingesetzt werden

Deutschland stoppt nach den Worten von Bundeskanzler Merz den Export aller Waffen an Israel, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Merz teilte mit, das gelte bis auf Weiteres. Der Kanzler bezog sich ausdrücklich auf den Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts aus der Nacht, der ein noch härteres militärisches Vorgehen vorsieht. Das Sicherheitskabinett hatte unter anderem entschieden, die Stadt Gaza vollständig einzunehmen.