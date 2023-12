Die Deutschland-Tour der Radprofis kommt erneut ins Saarland (Archivbild der Tour 2023). (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Nagel)

In diesem Jahr hatte die Deutschland-Tour im Saarland begonnen und bis zum Zielort Bremen geführt. Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, teilte mit, man habe die große Radsport-Begeisterung im Saarland in sehr guter Erinnerung und freue sich schon jetzt, "diese besondere Kulisse im kommenden Sommer erneut zu erleben". Das Finale in einer Landeshauptstadt habe Tradition bei der Deutschland-Tour. Oberbürgermeister Conradt sprach von einem "großen Sport-Sonntag für alle in Saarbrücken".

Über dieses Thema berichtet der Deutschlandfunk am 12. Dezember 2023 auch um 22:50 Uhr in der Sendung "Sport aktuell".