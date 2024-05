Eishockey-WM

Das deutsche Eishockey Nationalmannschaft besiegte in ihrem fünften WM-Gruppenspiel Kasachstan. (picture alliance / CTK / Jaroslav Ozana)

Die Partie wird in Ostrava in der Nähe der polnischen Grenze ausgetragen. In der Halle wird deshalb mit zahlreichen polnischen Fans gerechnet. Deutschland geht gegen den Tabellenletzten Polen dennoch als Favorit in Spiel.

Gestern hatte das DEB-Team von Bundestrainer Harold Kreis Kasachstan mit 8:2 geschlagen. In der Vorrundengruppe B liegt die Mannschaft auf Platz 3. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Das letzte Gruppenspiel bestreitet die Mannschaft am Dienstag gegen Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.