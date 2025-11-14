Bundestrainer Nagelsmann muss in der Abwehr auf Kapitän Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck verletzungsbedingt verzichten. Die Kapitänsbinde wird stattdessen Jonathan Tah tragen, wie Nagelsmann bereits bekanntgab.
Anstoß ist um 20:45 Uhr, übertragender Fernsehsender ist RTL.
Vorzeitig qualifizieren kann sich die DFB-Elf nicht. Parallel spielt die punktgleiche Slowakei gegen Nordirland. Am Montag steht das letzte Spiel der Qualifikationsrunde in Leipzig gegen die Slowaken an, nur der Gruppensieger qualifiziert sich sofort für die Teilnahme an der WM-Endrunde im kommenden Jahr.
