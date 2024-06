Im deutschen EM Kader dabei: Nico Schlotterbeck (r.), hier im Zweikampf mit Andriy Yarmolenko aus der Ukraine (Archivbild). (Carmen Jaspersen / dpa / Carmen Jaspersen)

Gegner in Nürnberg ist die Ukraine. Bundestrainer Nagelsmann will in der Startelf so weit wie möglich die Akteure aufbieten, mit denen er auch für das Turnier-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland plant. Manuel Neuer steht nach anderthalb Jahren erstmals wieder im Tor der DFB-Auswahl.

Anpfiff in Nürnberg ist um 20.45 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.