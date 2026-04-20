Bundeskanzler Friedrich Merz und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva vor Schloss Herrenhausen (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Die Nähe zwischen beiden Ländern sei notwendiger denn je in einer Zeit, in der sich die Weltordnung grundlegend verändere, sagte Merz bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Es sei ein gemeinsamer Erfolg, dass das Freihandelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten nun vorläufig in Kraft treten könne.

An den Regierungskonsultationen hatten insgesamt 15 Ministern beider Seiten teilgenommen. Im Mittelpunkt standen wirtschaftliche Fragen. Die vorläufige Anwendung des Mercosur-Abkommens beginnt am 1. Mai. Durch den Vertrag entsteht eine Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Menschen.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.