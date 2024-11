Landwirtschaft

Erbsen, Bohnen und Linsen sind eiweißhaltige Nahrungsmittel (picture alliance / Shotshop / Bassi)

Ziel sei, Lebens- und Futtermittel in der EU einfacher verfügbarer zu machen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir erklärte, vor allem bei eiweißhaltigen Futtermitteln sei die EU zu stark von Importen abhängig. Im Frühjahr hatte eine vom EU-Parlament in Auftrag gegebene Studie bereits die Widerstandsfähigkeit des europäischen Lebensmittelsystems aufgrund der Abhängigkeit von Lieferanten aus Drittstaaten infrage gestellt.

In Deutschland sollen in den kommenden Jahren verstärkt eiweißhaltige Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen oder Sojabohnen angebaut werden. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge soll der Anteil dieser Pflanzen am Gesamtanbau bis 2030 von knapp zwei auf zehn Prozent anwachsen.

