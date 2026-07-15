Wadephul in Finnland
Deutschland und Finnland wollen Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich ausbauen

Deutschland und Finnland wollen ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich vor dem Hintergrund der Bedrohungen durch Russland verstärken.

    Johann Wadephul (l) spricht während einer Pressekonferenz neben Elina Valtonen, der finnischen Ministerin für auswärtige Angelegenheiten.
    Bundesaußenminister Johann Wadephul und Finnlands Außenministerin Elina Valtonen (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
    Es gehe etwa um Schutz vor hybriden Bedrohungen, Cybersicherheit und den Ausbau der europäischen Handlungsfähigkeit, sagte Außenminister Wadephul bei einem Treffen mit seiner Amtskollegin Valtonen in Helsinki. Wadephul sieht Finnland nach eigenen Angaben als Vorbild bei den Bemühungen, sich widerstandsfähiger gegen russische Bedrohungen zu machen. Er nannte als Beispiel den Zivilschutz.
    Bundesaußenminister Wadephul setzte heute seinen Besuch in Finnland fort. Geplant ist die Besichtigung der Zivilschutzanlage Merihaka. Zudem sind Gespräche mit dem finnischen Grenzschutz geplant.
    Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.