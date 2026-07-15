Wadephul in Finnland

Es gehe etwa um Schutz vor hybriden Bedrohungen, Cybersicherheit und den Ausbau der europäischen Handlungsfähigkeit, sagte Außenminister Wadephul bei einem Treffen mit seiner Amtskollegin Valtonen in Helsinki. Wadephul sieht Finnland nach eigenen Angaben als Vorbild bei den Bemühungen, sich widerstandsfähiger gegen russische Bedrohungen zu machen. Er nannte als Beispiel den Zivilschutz.
Bundesaußenminister Wadephul setzte heute seinen Besuch in Finnland fort. Geplant ist die Besichtigung der Zivilschutzanlage Merihaka. Zudem sind Gespräche mit dem finnischen Grenzschutz geplant.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.