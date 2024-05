Macrons Staatsbesuch

Deutsch-Französischer Ministerrat mit Frankreichs Präsident Macron auf Schloss Meseberg. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Unternehmen sollten in strategischen Industriezweigen wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie, Robotik und Chemikalien gezielt unterstützt werden, heißt es in einem Beschlusspapier. Nationale Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und strategische Souveränität müssten von der EU angemessen gefördert werden. Zudem sei mehr Entbürokratisierung nötig. Ein weiteres Thema auf Schloss Meseberg bei Berlin war der Ukraine-Krieg. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob die Ukraine auch bestimmte Ziele in Russland mit westlichen Waffen angreifen darf. Macron sprach sich dafür aus, Scholz dagegen. Gestern Mittag war Macron in Münster mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens für sein europäisches Engagement ausgezeichnet worden. Er hatte seinen Deutschland-Besuch am Sonntag begonnen; es war der erste eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren.

