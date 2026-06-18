Die VivaTech ist eine jährliche Technologie- und Innovationsmesse in Paris, die Start-ups, Investoren und Unternehmen zusammenbringt. (AP Photo / Emma Da Silva / Emma Da Silva)

Das vereinbarten beide Forschungsinstitute heute bei der internationalen Hightech-Messe Vivatech in der französischen Hauptstadt Paris. Zentrales Ziel der neuen Einrichtung sei es, die Unabhängigkeit der EU bei Entwicklung und Einsatz der Künstlichen Intelligenz sicherzustellen, sagte DFKI-Geschäftsführer Antonio Krüger am Rande der Vivatech-Messe. Bundesforschungsministerin Bär erklärte, man werde gemeinsam an sicherer und vertrauenswürdiger KI nach europäischen Standards forschen. Mit Büros an mehreren Standorten - darunter Berlin, Saarbrücken und Paris - sollen sich sowohl Forschende beider Länder im Bereich KI besser vernetzen als auch die Wirtschaft mit der Forschung. Das neue Zentrum soll Ende das Jahres die Arbeit aufnehmen.

Zuletzt hatte die Sperrung des KI Modells Claude Fable viel Augenmerk auf die Bedeutung einer europäischen Souveränität im Bereich der Künstlichen Intelligenz gelenkt. Um einer Anordnung der US-Behörden wegen nationaler Sicherheitsbedenken nachzukommen, musste das Unternehmen Anthropic den Zugriff auf seine beiden leistungsstarken KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 sperren.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.