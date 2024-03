Sportevents

Bundesinnenministerin Faeser in Paris (Ludovic Marin / AFP / dpa / Ludovic Marin)

Das teilten die Innenminister beider Länder, Faeser und Darmanin, nach einem Treffen in Paris mit. Vorgesehen ist unter anderem der Einsatz einer gemeinsamen Polizeieinheit. Sie soll während der Großveranstaltungen den Bahnverkehr zwischen Frankreich und Deutschland überwachen. Die Minister kündigten außerdem eine enge Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Terrorismus und Cyberkriminalität an.

Die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland beginnt am 14. Juni, die Olympischen Somerspiele in Paris werden am 26. Juli eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.