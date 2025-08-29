Das Logo des Fernsehsenders Arte (dpa/Picture Alliance/Axel Heimken)

Eine entsprechende Erklärung wurde im Rahmen des deutsch-französischen Ministerrats in Toulon unterzeichnet, wie Kulturstaatsminister Weimer (parteilos) mitteilte. Arte sei ein "Erfolgsmodell und Leuchtturm der europäischen Idee". Ziel ist die Entwicklung eines europäischen Streamingangebots in 24 Sprachen, das nationale Rundfunk- und Medienangebote ergänzen und neue Zielgruppen erschließen soll.

Auch Zusammenarbeit zwischen Deutsche Welle und France Médias Monde wird ausgebaut

Deutschland und Frankreich verständigten sich außerdem darauf, die Zusammenarbeit der Auslandssender Deutsche Welle und France Médias Monde zu verstärken. Gemeinsam wolle man verlässliche Informationen weit über die Grenzen der EU hinaus verbreiten, erklärte Weimer. Die Kooperation ist demnach auch eine Reaktion auf den Rückzug der USA aus der Finanzierung unabhängiger Medien. Präsident Trump hatte unter anderem die Zuschüsse für die US-amerikanischen Auslandsmedien Voice of Europe und Radio Free Europe gestrichen.

