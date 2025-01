Humanitäre Hilfe für Syrien wird noch durch Sanktionen behindert, Deutschland und Frankreich wollen sie lockern (Archivbild). (Ghaith Alsayed/AP/dpa)

Der französische Außenminister Barrot sagte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gebe Sanktionen, die die Lieferung von humanitärer Hilfe behinderten und dem Wiederaufbau Syriens entgegenstünden. Diese könnten schnell aufgehoben werden. Die Lockerung weiterer politischer Sanktionen hänge allerdings davon ab, wie die neue syrische Führung den Übergang bewältige und die Erwartungen der EU berücksichtige.

Die Bundesregierung hat laut einem Bericht der "Financial Times" schon vor Weihnachten zwei Vorschläge an die EU-Mitgliedsstaaten verschickt. Darin seien Bereiche genannt worden, in denen die Strafmaßnahmen gegen das Land aufgehoben werden könnten, hieß es. Die deutschen Vorschläge sollen dem Bericht zufolge bei einem Treffen der EU-Außenminister am 27. Januar in Brüssel beraten werden.

