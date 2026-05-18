G7-Treffen

Klingbeil vor dem Élysée-Palast in Paris (picture alliance / SIPA / Jeanne Accorsini)

Das sagte Bundesfinanzminister Klingbeil am Rande des Finanzministertreffens der G7-Staaten in Paris. In diesem Bereich brauche es jetzt Entscheidungen. Er habe Frankreichs Präsident Macron in einem Gespräch berichtet, wie der französische Außenminister Lescure und er das Vorhaben vorantreiben wollten. Der französische Präsident unterstütze das Projekt, betonte der SPD-Vorsitzende. Die Kapitalmarktunion soll bürokratische Hürden zwischen den EU-Staaten abbauen, damit Unternehmen mehr Möglichkeiten bekommen, sich Geld zu beschaffen. Der bisher nicht vereinheitlichte Kapitalmarkt gilt als Wettbewerbsnachteil der EU.

In Paris treffen sich heute und morgen die Finanzminister von sieben wichtigen Industrienationen. Sie sprechen etwa über die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs sowie über eine stärkere Partnerschaft mit Indien und Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.