Gemeinsame Kabinettsklausuren

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, soll so auf die anhaltende Kritik am Zustand der bilateralen Beziehungen reagiert werden. Demnach sind gemeinsame jährliche Kabinettsklausuren geplant. Die erste derartige Zusammenkunft werde im Herbst in Deutschland stattfinden, hieß es. Bei den Treffen sollen den Angaben zufolge ähnlich wie bei den Kabinettsklausuren der Bundesregierung in Meseberg Referenten zu Themen eingeladen werden, die beide Gesellschaften beschäftigen. Auch die bereits etablierten halbjährlichen Ministerräte sollen beibehalten werden.

