Lage in Georgien

Deutschland und Frankreich "zutiefst besorgt"

Deutschland und Frankreich haben sich zutiefst besorgt über die Lage in Georgien gezeigt. In einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron heißt es, beide Länder nähmen mit tiefem Bedauern die Entscheidung der georgischen Regierung zur Kenntnis, vom Pfad in Richtung der EU abzuweichen.