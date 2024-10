Verteidigungsvereinbarung

Bundesverteidigungsminister Pistorius und sein britischer Amtskollege Healey (Archivbild) (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Verteidigungsminister Pistorius und sein britischer Kollege Healey wollen heute eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Das sogenannte "Trinity House Agreement" enthalte Schlüsselprojekte in den Dimensionen Luft, Land, See, Weltraum und Cyberspace, heißt es in einer Mitteilung der Bundesregierung. Konkret sollen etwa deutsche Aufklärungsflugzeuge in Schottland stationiert werden, um den Nordatlantik zu überwachen, U-Boote aufzuspüren und Hochseekabel vor Sabotage zu schützen. Zudem wollen beide Länder gemeinsam Waffen entwickeln, ihre Kräfte an der Ostflanke der NATO bündeln sowie zusammen Logistik, Lagerung und Versorgung nutzen.

In der Mitteilung wird betont, dass die Projekte auch für andere Alliierte und EU-Partner offen seien.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.