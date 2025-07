Verteidigung

Die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Deutschland soll intensiviert werden. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in London soll am Donnerstag ein Freundschaftsvertrag unterzeichnet werden. Ein Schwerpunkt ist demnach die verstärkte Kooperation in der Außen- und Verteidigungspolitik. So soll beispielsweise ein Beistandsversprechen im Falle eines Angriffs festgehalten werden, außerdem will man Rüstungsexporte erleichtern und die gemeinsame Entwicklung von Langstreckenraketen vorantreiben. Ziel der Zusammenarbeit ist zudem mehr Wirtschaftswachstum und stärkere Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern beider Länder.

