London

Deutschland und Großbritannien unterzeichnen Freundschaftsvertrag

Bundeskanzler Merz und der britische Premierminister Starmer haben in London einen Freundschaftsvertrag zwischen ihren beiden Ländern unterzeichnet. Er war in weiten Teilen schon von der früheren Bundesregierung ausgehandelt worden. Der Vertrag sieht unter anderem eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Wirtschaft und Migration vor.