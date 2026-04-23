Verteidigungspolitik

Bundesverteidigungsminister Pistorius und sein Amtskollege Singh unterzeichneten in Berlin einen entsprechenden 10-Punkte-Plan. Indien will zudem mit einem deutschen Unternehmen in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen.
Pistorius hatte heute die neue Militärstrategie für die Bundeswehr vorgestellt. Er plant, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen mit 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Hochrangige Militärs fordern wegen der Bedrohung durch Russland eine deutlichere Aufstockung der Truppen.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.