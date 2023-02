Scholz in Neu Delhi

Bundeskanzler Scholz zu Gast in Indien (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die Investitionen deutscher Firmen in Indien sollten erhöht werden, sagte Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit Premierminister Modi in Neu Delhi. Zudem werde 2024 die nächste Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Indien stattfinden, kündigte der SPD-Politiker an. Modi fügte hinzu, Deutschland und Indien wollten auch ihre Kooperation im Verteidigungsbereich stärken. Zudem werde er sich zusammen mit Scholz für ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU einsetzen.

Der Kanzler hält sich zwei Tage in Indien auf. Auch der Ukraine-Krieg wird in seinen Gesprächen ein Thema sein. In einem Zeitungsinterview hatte Scholz an Indien appelliert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar als solchen zu benennen. Indien hat den Überfall vor einem Jahr bisher nicht verurteilt.

