Regierungskonsultationen in Rom

Bundeskanzler Friedrich Merz und Giorgia Meloni nach der Unterzeichnungszeremonie eines Kooperationsabkommens bei den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. (Michael Kappeler / dpa-Pool / dpa)

Gemeinsam habe man sich für eine engagierte Migrationspolitik ausgesprochen sowie dafür, neuen Schwung in die Wirtschaft zu bringen, sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Italiens Regierungschefin Meloni. Zudem gehe es um eine neue Dynamik in der Zusammenarbeit der Rüstungindustrie beider Länder.

Im Rahmen der Treffen der Kabinette beider Länder wurden zwei Aktionspläne unterzeichnet. Unter anderem wollen sich Italien und Deutschland auf EU-Ebene für einen deutlichen Abbau der europäischen Bürokratie und mehr Zurückhaltung der EU bei der Gesetzgebung einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.